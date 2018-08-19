Обвал моста в Генуе: поисковая операция завершена, количество погибших возросло

Сейчас продолжается работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Геную завершена, официальное число погибших достигло 43.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу были найдены последние три тела, их вытащили из автомобиля, раздавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья – родители и их 9-летняя дочь.

В префектуре Генуи сообщили, что девять пострадавших все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Сейчас продолжается работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.

Офицер пожарной бригады Стефано Занут отметил: "Наша работа продолжается, чтобы иметь полную уверенность в том, что никто не остался под завалами".

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Напомним, итальянский автомобильный оператор Autostrade, который управлял мостом Моранди в Генуе, пообещал отстроить виадук за 500 млн евро.

Часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

16 августа прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что причиной обвала моста Моранди была человеческая ошибка.