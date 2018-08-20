Обрушение моста в Генуе стало следствием нескольких факторов – комиссия

Эксперты пытаются определить, какой элемент разрушился первым и спровоцировал обвал.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло вследствие "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов - вантов.

Об этом заявил Роберто Феррацца, председатель инспекционной комиссии, созданной Министерством инфраструктуры и транспорта Италии, сообщает Европейская правда со ссылкой на Repubblica.

"Мост сначала согнулся, а потом упал. Было несколько факторов, которые привели к обрушению виадука", - сказал Феррацца.

Он отметил, что динамика катастрофы пока непонятна, эксперты пытаются определить, какой элемент разрушился первым и спровоцировал обвал.

Читайте такжеОбвал моста в Генуе: поисковая операция завершена, количество погибших возросло

Основное внимание пока сосредоточено на поперечных железобетонных балках. Однако Феррацца отметил, что версия с обрывом вант не исключается.

Напомним, операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.

Итальянский автомобильный оператор Autostrade, который управлял мостом Моранди, пообещал отстроить виадук за 500 млн евро.

Часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

16 августа прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что причиной обвала моста Моранди была человеческая ошибка.