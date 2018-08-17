Bloomberg: Путин пробился в Берлин, но уступок по Украине не будет

Завтра российский президент впервые за последние четыре года приедет в Германию для двусторонних переговоров с немецким канцлером.

Президент США Дональд Трамп стал сокрушительным вихрем для международных отношений, который, вероятно, вынуждает канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Владимира Путина объединиться после лет конфронтации.

После аннексии Крыма в 2014 году глава немецкого правительства стала неумолимым критиком российского автократа, а отношения между ними стали худшими за десятилетие. Однако, завтра немецкий канцлер будет приветствовать президента России в дворце в стиле барокко близ Берлина.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что это будет первая такая встреча на немецкой земле за более чем пять лет. Для Путина, который стремится перечеркнуть все разговоры о его международную изоляцию, это уже большое достижение. А Меркель подтвердит свою важную роль в Европе, несмотря на неприятные результаты последних выборов.

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«Меркель парирует, а Путин этим пользуется», - сказал старший сотрудник по вопросам политики Европейского совета иностранных дел в Берлине Йозеф Яннинг.

По его мнению, после того, как Трамп провел мягкую встречу с Путиным, раскритиковав перед этим Меркель и немецкую экономику, канцлеру «нужен собственный контакт» с российским автократом.

«Она не хочет терять шанс удержать Путина в рамках, которыми Германия может управлять», - пояснил Яннинг.

Завтрашняя поездка в Германию будет для Путина наиболее выгодной с 2013 года, хотя он уже виделся с Меркель во время различных международных событий, в частности, во время встречи G20 в Гамбурге в прошлом году. Глава немецкого правительства сама приезжала в Россию несколько раз. Последний раз это произошло в мае. Она оправдывает такой контакт исключительно намерением послать четкие сигналы и не хочет быть мостом между ЕС и Россией. Хотя чиновники обеих стран преуменьшают значение приглашение Путина в Германию, завтрашняя поездка состоится фактически через месяц после того, как Трамп назвал Берлин «полностью подконтрольным России» из-за немецкой зависимости от российского природного газа. Работа над постройкой «Северного потока-2», который будет соединять страны, началась в мае, несмотря на угрозы США ударить по участникам проекта санкциями.

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Войны в Украине и Сирии тоже будут на повестке дня переговоров Меркель с Путиным. Это подтвердили чиновники как в Берлине, так и в Москве. По мнению, председателя прокремлевской Совета по международным отношениям Андрея Кортунова, прорывов в вопросе завершения войны на Донбассе не было, хотя «Путину выгодно играть на стороне Меркель, потому что в Европе больше нет на кого положиться».

«Меркель понимает, что сейчас не время искать возможностей в отношениях с Россией. Если можно сделать шаг вперед в проблемах Сирии, энергетики или Украины, это пойдет на пользу Германии как лидеру Европы», - сказал бывший член немецкого Совета по иностранных дел и нынешний главный советник «Газпрома» Александр Рар.

Издание напоминает, что Меркель приходится иметь дело с политическим давлением после того, как избиратели наказали ее за решение впустить более миллиона беженцев в страну. Поэтому ей нужно завершение войны в Сирии, чтобы люди могли вернуться домой. В то же время, немецкий бизнес давит на нее, требуя покончить с санкциями против России, которые были введены за военное вторжение в Украину.

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Председатель Немецкой ассоциации бизнеса Вольфагнг Бюхеле подметил, что контактов между Берлином и Москвой стало больше на протяжении последних месяцев. Германия ищет политическое решение для Сирии, что создало бы условия для возвращения беженцев в родную страну. Но, по словам пресс-секретаря федеральной канцелярии ФРГ Штефена Зайберта, до этого еще далеко.

Еще одна проблема, которую Путин и Меркель могут поднять во время переговоров завтра – это конфликт Турции и США. На фоне того, как Трамп ввел санкции против американского союзника по НАТО, немецкий канцлер точно не хочет, чтобы Анкара перепрыгнула в лагерь Кремля.