США вынуждают Турцию искать новых союзников - Эрдоган

Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что двухсторонние отношения могут быть асимметричными, и осознать, что у Турции есть альтернативы.

Односторонние действия Вашингтона против Анкары вынуждают Турцию искать новых друзей и союзников.

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Об этом в статье для The News York Times написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, Турция и США были стратегическими партнерами на протяжении шести десятилетий, однако Вашингтон «неоднократно и последовательно» не уважал интересы турецкого народа, передает kommersant. «Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают вызовы, с которыми сталкивается наша страна, то наше партнерство может оказаться под угрозой», - заявил президент Турции.

В качестве примера турецкий президент приводит реакцию США на попытку госпереворота, осуществленную в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Как пишет Эрдоган, «вместо того, чтобы встать на сторону турецкой демократии, официальные лица США осторожно призвали к стабильности в Турции». Он также напоминает, что США отказываются выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Эрдоган также обвинил США в поддержке «Рабочей партии Курдистана», которая в Турции признана террористической организацией. По оценкам турецких властей, за последние годы Вашингтон использовал 5 тыс. грузовиков и 2 тыс. грузовых самолетов для доставки оружия курдским формированиям в Сирии.

«Во времена, когда зло затаилось по всему миру, односторонние действия США -нашего союзника в течение десятилетий - против Турции послужат лишь подрыву американских интересов и безопасности. Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и осознать, что у Турции есть альтернативы. Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважение потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников», - пояснил Эрдоган.

10 августа США объявили об увеличении пошлин на алюминий (до 20%) и сталь (до 50%) из Турции. По словам президента США Дональда Трампа, отношения Анкары и Вашингтона «не так хороши». Турция пообещала ответить на введенные США тарифы.