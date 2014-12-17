Пентагон увеличил военное присутствие у российских границ

Об этом заявил представитель Пентагона агентству РИА Новости в ответ на заявление Национального центра управления обороной России о росте числа полетов ВВС США и НАТО у российских границ.

“Нынешние усилия европейского командования США в рамках операции "Атлантическая решимость" являются демонстрацией нашей приверженности коллективной безопасности НАТО, долговременному миру и стабильности в регионе, конкретно в свете российского вмешательства в Украине», - заявил представитель оборонительного ведомства США.

Он также сообщил, что в начале российской агрессии против Украины США незамедлительно предприняли шаги, чтобы показать солидарность с союзниками по НАТО.

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В частности, было увеличено воздушное, наземное и морское присутствия в регионе. Также были расширены и увеличены по сроку запланированные ранее учения.

“Мы едины в наших усилиях и задачах, и мы продолжаем призывать Россию прекратить дестабилизирующие действия на востоке Украины, прекратить оккупацию и аннексию Крыма и уважать Минские соглашения”, - заявил представитель Пентагона.