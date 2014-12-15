Террористом, который захватил заложников в Сиднее, оказался 49-летний иранец

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по информации австралийского телеканала «Скай Ньюс», это 49-летний выходец из Ирана. Его зовут Мэн Харон Монис, он также известен под псевдонимом «шейх Харон». По сведениям телеканала, он прибыл в Австралию еще в 1996 году как беженец, в прошлом году проходил по делу об убийстве.

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Ему предъявили обвинение в соучастии, но впоследствии выпустили под залог.

По данным русской службы Би-Би-Си, ссылающейся на Reuters, злоумышленник был осужден за сексуальное насилие и рассылал письма с угрозами семьям австралийских солдат, погибших за рубежом.

Драма с захватом заложников в кафе продолжается уже более 15 часов. Пять человек сумели убежать. Первые три человека смогли выбраться из кафе Lindt Chocolat через шесть часов после захвата. Вскоре еще две женщины, предполагаемые сотрудницы кафе, выбежали через пожарный выход. Полиция пока не сообщает, сколько людей остаются в кафе и каковы мотивы и требования захватчика.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9:45 по местному времени неизвестный захватил в заложники персонал и посетителей сиднейского кафе Lindt в торговом центре Martin Place.