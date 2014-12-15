В Сиднее полиция штурмовала кафе, где находятся заложники (прямая трансляция)
После многочисленных выстрелов из кафе начали выбегать люди.
Полиция ведет штурм сиднейского кафе "Линдт", где находятся преступник и захваченные им в заложники люди, сообщает ТАСС.
Вооруженные полицейские ворвались в здание кафе. После многочисленных выстрелов из кафе начали выбегать люди. Сотрудники полиции несли на руках нескольких человек к машинам "скорой помощи". Судьба преступника, захватившего заложников, пока неизвестна.
Как ранее сообщалось, сегодня в 9:45 по местному времени неизвестный захватил в заложники персонал и посетителей сиднейского кафе Lindt в торговом центре Martin Place.
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Позже стало известно, что террористом, который захватил заложников в Сиднее, оказался 49-летний иранец. По информации австралийского телеканала «Скай Ньюс», его зовут Мэн Харон Монис, он также известен под псевдонимом «шейх Харон». По сведениям телеканала, он прибыл в Австралию еще в 1996 году как беженец, в прошлом году проходил по делу об убийстве.