Washington Post: Запад до сих пор не вынес главный урок из войн России против Украины и Грузии

США и Европа сделали ошибку, когда с безразличием восприняли российскую готовность грубой силой перекроить мировой порядок.

Если вся структура либерального мирового порядка теперь предстала перед угрозой краха, то когда же ее опоры начали слабеть? Многие приписывают начало проблем дню победы Дональда Трампа на выборах в США.

Его политические подходы в духе «Америка превыше всего» действительно углубили трещины. Но они появились гораздо раньше. 10 лет назад Владимир Путин нанес один из главных ударов, когда отправил армию России в Южную Осетию в соседнюю Грузию, чтобы поддержать там подконтрольных Москве сепаратистов, пишет Washington Post.

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Президент Грузии Михеил Саакашвили попал в ловушку Путина, когда, опасаясь широкомасштабного вторжения, все же отдал приказ своей армии идти в атаку против сепаратистов. Это стало оправданием для Кремля, чтобы отправить десятки тысяч солдат, боевые самолеты и часть Черноморского флота. Все эти силы были на позициях и только ждали, когда Саакашвили поддастся на провокацию. Пять дней продолжалась российско-грузинская война якобы за спорные территории. Но на самом деле цель Путина была геополитической.

Грузия, как и другие бывшие республики и сателлиты СССР, хотела политически и экономически интегрироваться с Западом, чтобы получить защиту Вашингтона от Москвы. Из-за страха перед реакцией Путина, НАТО весной того же года отказал Грузии в дорожной карте к членству. Но Кремль пошел в атаку все равно, чтобы наказать грузин, предостеречь других и послать четкий сигнал Западу. Россия собиралась возродить свою гегемонию грубой силой.

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Ответом Запада было равнодушие. Администрация Джорджа Буша-младшего, которая продвигала присоединение Грузии к НАТО, не хотела вмешиваться в кризис. Как и в случае Барака Обамы, который явно не считал Украину достойной того, чтобы за нее воевать с Россией, советники по национальной безопасности его предшественника прекратили все разговоры о наказании Москвы вопросом: «Мы готовы идти на войну против России за Грузию?».

Буш-младший даже не ввел санкций. США предоставили гуманитарную помощь Тбилиси, но отвергли все запросы о предоставлении военного оборудования. Тогдашний американский президент разрешил лидеру Франции Николя Саркози вести переговоры о прекращении огня. И Саркози (который, кстати, позже поддержал российскую оккупацию Крыма) заключил сделку, которая позволяла российским войскам оставаться на грузинской территории, где они стоят до сих пор. Точно так же, как Великобритания и Франция в 1930-х годах обвинили чехов в провокации Адольфа Гитлера, Госсекретарь Кондолиза Райс обвинила Саакашвили в том, что он «позволил россиянам спровоцировать себя», хотя и признала, что российская атака была «преднамеренной».

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В конце концов, Путин был награжден за свою агрессию. Как заметил бывший посол США в России Майкл Макфол в своей книге «От Холодной войны до Горячего мира», политика Обамы в отношении Москвы под названием «перезагрузка» была реакцией на российское вторжение в Грузию. Урок, который администрация президента-демократа вынесла для себя, заключался в том, что Вашингтону нужны лучшие отношения с россиянами, чтобы не допустить конфронтации в будущем. Менее чем через год после российско-грузинской войны Обама провел первую встречу с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым и приложил усилия, чтобы сгладить острые углы в отношениях с Кремлем.

Российско-грузинская война создала поведенческую модель, которую Путин использовал против Украины через шесть лет. В обоих случаях российская атака была умышленной. Она сопровождалась мощными кибератаками и распространением фальшивой пропаганды. В обоих случаях войска России были переброшены на места до того, как произошла главная атака. Оба случая российского вторжения погрязли в неясности и путаницы, что заставило многих на Западе обвинять во всем жертв. В обоих конфликтах Москва выставляла себя в роли защитника пророссийского населения. Но настоящей целью было восстановить гегемонию России над постсоветскими странами, которые стремились интегрироваться в либеральный мировой порядок. Украина, к примеру, вела переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

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Российская атака против Грузии также проявила эффективность путинских выдумок об обидах. Несмотря на то, что именно Россия устроила военное вторжение, многие на Западе стали обвинять в этом кого-то другого: Саакашвили, Буша, НАТО. Будто-то они «принудили» Путина к этому. Сегодня так называемые «реалисты» и левые тоже обвиняют США и Запад в «провокации», которая привела к российскому вторжению в Украину. Они утверждают, что Россия якобы имеет право на так называемую «сферу влияния». А расширение НАТО заставило Путина и россиян чувствовать себя в опасности. Мол, Запад зашел слишком далеко.

То, что эти выдумки сегодня широко распространены среди американских академиков и политиков в обеих партиях – это большая победа президента России. Как объясняет Макфол, эти «обиженные» заявления – лишь миф, придуманный Путиным для оправдания его автократического и самодержавного правления над собственным народом. Действия Америки и Европы после окончания Холодной войны не мешали сотрудничеству с Россией в1990-х годах, после терактов 11 сентября 2001 года или в первые два года работы администрации Обамы. США и ЕС передали миллиарды долларов финансовой помощи России, пытаясь помочь ей интегрироваться в мировую экономику. Америка после Холодной войны создала различные органы в сфере безопасности и экономики, такие как Совет «НАТО-Россия» или G8. ОБСЕ была расширена для того, чтобы укрепить связи с Москвой и позволить ей громче высказываться на глобальном уровне. Два государства договорились и ратифицировали соглашения о контроле вооружений, они сотрудничали в вопросах Ирана и Афганистана.

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Но все начало меняться, когда Путин начал волноваться, сможет ли он сохранить власть. Его встревожили демократические революции в Грузии и Украине в 2003 и 2004 годах. Но больше всего его напугали парламентские выборы в России в 2011 году. Масштабные протесты против мошенничества и намерений Путина вернуться в кресло президента привели к тому, что он возродил старый советский миф, который стал новым источником его легитимности: о защите родины от зловещего Запада, а особенно от империалистических США. Изображение Обамы и его администрации как угрозы безопасности России было чрезмерным, но многие в США и Европе купились на это.

Желание Дональда Трампа сблизиться с Путиным вряд ли можно назвать чем-то новым. У него могут быть свои особые причины искать «перезагрузки» отношений с Россией. Они с Путиным разделяют некоторые общие цели, в отличие от предыдущих американских президентов. Но Трамп идет по знакомому сценарию. На протяжении уже 10 лет США так и не вынесли настоящий урок с агрессий России.