Россияне получили доступ к избирательным системам во Флориде – американский сенатор

По словам сенатора Билла Нельсона, российские агенты уже получили свободу действий в некоторых округах.

Российские агенты взломали некоторые избирательные системы во Флориде и могут удалить зарегистрированных избирателей перед выборами в Конгресс в ноябре этого года.

Как сообщает Reuters, такое заявление сделал для издания Tampa Bay Times сенатор Билл Нельсон.

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По словам политика, россияне уже проникли в системы некоторых округов и получили свободу действий.

Отмечается, что демократ Нельсон и сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио написали письмо к 67 к окружным избирательным наблюдателям, в котором сообщили о возможных угрозах. В этом письме, однако, не было специфических подробностей, которые изложил Нельсон.

По словам политика, если в день выборов избиратели в участках поймут, что они больше не зарегистрированы в избирательных базах, это вызовет хаос.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американскам спецслужбам и принимает их выводы о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.