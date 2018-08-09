"08.08.08" – это фикция: посол Грузии рассказал, что нападение РФ произошло раньше 8 августа (видео)

По словам грузинского дипломата, 7-го августа рано утром на территорию Грузии зашла армия РФ.

Десятая годовщина начала войны России на территории Грузии истекает 8 августа. При очевидном численном преимуществе кремлевская армия продвинулась вглубь страны и в конечном итоге избежала международного осуждения и санкций.

Как говорится в сюжете ТСН, на самом деле дата "08.08.08", как и многое в этой истории, оказалась неправдой или полуправдой, которую во вспышках войны, подсвеченных российской пропагандой, не разглядели даже лидеры европейских стран. "7-го утром рано зашли, 58-я армия российская. Это была бронированная техника, очень много", - рассказал посол Грузии в Украине Гела Думбадзе. 8 августа Грузия дала отпор агрессору – и тогда ответственность за начало конфликта Россия немедленно попыталась переложить на Тбилиси. Эта манипуляция на тему, кто начал войну, была главной, которую раскручивал Кремль.

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Владимир Путин, хотя он тогда был всего лишь премьер-министром, дал указание президенту Дмитрию Медведеву «защищать мирное население Осетии». "Явные преступления против мирного гражданского населения. Повторяю, было бы неплохо, если бы военная прокуратура получила соответствующие указания от президента", - отмечал тогда кремлевский руководитель. Грузия, как и Украина, декларировала курс на Евросоюз и НАТО, а прозападный президент Михеил Саакашвили делал политические попытки вернуть неподконтрольные Абхазию и Южную Осетию. Возможно, именно поэтому первой жертвой Путин выбрал Грузию.

Международная реакция на российское вторжение была сдержанной. О своей поддержке Грузии заявили балтийские страны, Польша, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. В Тбилиси прилетела госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Президент Франции Николя Саркози привез мирный план от Евросоюза. Но каких-либо серьезных политических или экономических последствий за вторжение Россия не понесла. "А кто остановил Россию? Тогда никто не смог остановить. И реакции не было достаточной мирового сообщества, санкций не было. Интерпретации разные, кто начал войну", - говорит посол Гела Думбадзе.

Именно 10 лет назад начали появляться одиночные предположения дипломатов и аналитиков, что следующей будет Украина. "Но тогда смеялись и говорили, что вы преувеличиваете угрозы, этого не может произойти, а мы видим, что произошло. И в принципе, мы через шесть лет получили войну уже на своей территории, агрессию России", - констатировал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Десятки тысяч беженцев вынуждены были бежать из зоны конфликта, а Южная Осетия и Абхазия, такие себе грузинские "ДНР" и "ЛНР", остались в международной изоляции и упадке на долгие годы – они прозябают на российские дотации.

Линия разграничения с оккупированными территориями пролегает за считанные километры от Тбилиси.