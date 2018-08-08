"Этот сигнал" не услышали: Порошенко в годовщину атаки на Грузию напомнил об "извечном тяготении" Москвы к захватам

Президент отметил, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и извечное тяготение к захвату чужих территорий.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с десятой годовщиной нападения России на Грузию выразил грузинам «искреннюю поддержку и солидарность».

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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«Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право», – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и извечное тяготение к захвату чужих территорий. «Каким бы четким не был этот сигнал, к сожалению, тогда услышали его далеко не все. Иначе не было бы агрессии против Украины, торпедирования европейского и трансатлантического мира и безопасности, вмешательства во внутренние дела тех государств, которые Кремль продолжает считать врагами. Совместными действиями, нашим единством и солидарностью мы обязательно заставим Кремль прекратить агрессию, уважать международное право и восстановим территориальную целостность и Украины, и Грузии», – добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч ранены.

Украина призвала Россию вывести войска с оккупированных грузинских территорий.