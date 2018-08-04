В Петербурге на акции ЛГБТ-сообщества задержали десятки людей (фото)

Задержали также двух организаторов акции.

В Санкт-Петербурге на акции ЛГБТ-сообщества задержали 29 человек. Акция не была согласована с местными властями.

Ранее сообщалось о 20 задержанных.

Об этом сообщает «Дождь».

Акция под лозунгом «Ты сможешь» началась в 12:30 на Дворцовой площади Петербурга.

Задержали также двух организаторов акции Юрия Гаврикова и Алексея Назарова. Назарова задержали после того, как он развернул на Дворцовой площади радужный флаг.

Из-за отсутствия разрешения местных властей участники решили провести акцию в форме одиночных пикетов, передает «Эхо Москвы».

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Организаторы подали несколько заявок на проведение акции и предложили 9 вариантов маршрута.

Местная власть заявила, что по всем указанным адресам проводят ремонтные работы.

3 августа в Иерусалиме более 15 тысяч человек приобщились к гей-прайду на фоне принятия закона о суррогатном материнстве и усыновлении, который не предусматривает подобную возможность для гомосексуальных пар или трансгендеров.

В июле полиция не позволила провести в Стамбуле ЛГБТ-парад.