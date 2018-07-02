Полиция не позволила провести в Стамбуле ЛГБТ-парад

Прилегающие к месту проведения мероприятия улицы были перекрыты.

Турецкая полиция в воскресенье, 1 июля, не позволила провести в Стамбуле парад представителям ЛГБТ-сообщества.

По словам очевидцев, представители полиции применили слезоточивый газ и пластиковые пули, передает dw.com со ссылкой на dpa.

Организаторы мероприятия, которое планировалось на одной из центральных улиц города, заявили об арестах ряда участников, однако не назвали конкретное число задержанных.

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Прилегающие к месту проведения мероприятия улицы были перекрыты. Городские власти объяснили запрет мероприятия вопросами безопасности. В свою очередь, активисты навали доводы городских властей "комичными" и обвинили их в дискриминации.

Собравшиеся около предполагаемого места проведения демонстранты скандировали: "Плечом к плечу против фашизма!" и "Мы не повинуемся, мы не молчим, мы не боимся!".

Представителям ЛГБТ-сообщества отказывают в проведении мероприятия в Стамбуле четвертый год подряд.

Ранее УНИАН сообщал, что известная голливудская актриса Холи Берри поддержала ЛГБТ-сообщество откровенным снимком.