Трамп требует от генпрокурора США «немедленно» закрыть дело о вмешательстве России

По словам американского президента, расследование руссийского дела «порочит» его страну.

Президент США призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса закрыть расследование вмешательства России в американские выборы «прямо сейчас».

Дональду Трампу не нравится дело, в рамках которого уже были выдвинуты обвинения против двоих бывших членов его избирательной команды и больше десятка россиян, пишет Wall Street Journal.

«Это кошмарная ситуация, и генпрокурор Джефф Сешнс должен остановить эту охоту на ведьм прямо сейчас, пока она не опорочила нашу страну еще больше», - написал президент США на своей странице в Twitter, имея в виду расследование, которое ведет специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер.

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Издание напоминает, что Мюллера на роль главного следователя по делу о вмешательстве России в выборы назначил не Сешнс, а его заместитель Род Розенстейн после того, генпрокурор объявил о самоотводе от расследования.

Раздраженный комментарий Трампа появился на второй день после того, как начался суд над бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом, которого обвиняют в налоговом и банковском мошенничестве.