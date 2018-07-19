Трампа хотят лишить права накладывать санкции за вмешательство в выборы - СМИ

Согласно закону, США автоматически будут накладывать санкции на любую страну, которая попытается повлиять на исход выборов в стране.

Политики в Вашингтоне обсуждают возможность принятия закона, согласно которому решение о новых санкциях против России, если она вновь попытается вмешаться в избирательный процесс в США, может быть передано в руки спецслужб.

Читайте такжеВласти РФ снова попытаются вмешаться в американские выборы - Белый дом

Если закон будет одобрен, Белый дом потеряет контроль над этим важным аспектом внешней политики США, передает Би-би-си со ссылкой на Times.

Попытка лишить президента права решать вопрос о санкциях предпринимается на фоне растущего недовольства в Вашингтоне, в том числе и в рядах руководства Республиканской партии, тем, что на саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп отказался осудить предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Всего за несколько дней до саммита Дэн Коутс, директор Национальной разведки США, заявил, что Кремль продолжает масштабные операции по "подрыву нашей демократии".

Два сенатора - республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен - выдвинули законопроект, согласно которому, если он будет одобрен, США автоматически будут накладывать санкции на любую страну, которая попытается повлиять на исход выборов в США.

Согласно законопроекту, директор Национальной разведки проконсультируется с главами ЦРУ, ФБР и АНБ, прежде чем написать доклад об иностранном вмешательстве за месяц до любых выборов.

Если вмешательство России или другой страны будет обнаружено, президент будет обязан в течение 10 дней объявить о санкциях.

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в сенате, уже выразил свою поддержку этой идее, которую также поддерживает руководство Демократической партии.

Скорее всего, законопроекту Рубио и Ван Холлена понадобится поддержка двух третей депутатов как сената, так и палаты представителей, так как в противном случае президент Трамп может наложить на него вето.

Не стоит забывать, отмечает газета, что многие республиканцы в конгрессе не готовы выступать против президента.

Но сам сенатор Рубио заявляет, что автоматические санкции необходимы, потому что, по его словам, люди вроде российского президента Владимира Путина исходят из стоимости и эффективности своих действий, а подобный закон ясно продемонстрирует цену вмешательства в избирательный процесс, пишет Times.