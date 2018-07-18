Трамп обвинил оппонентов в желании начать войну вместо налаживания отношений с РФ

Президент США ответил на критику его поведения во время встречи с Путиным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвиняет своих оппонентов и критиков в желании начать войну вместо налаживания отношений с Российской Федерацией.

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

«Некоторые люди ненавидят тот факт, что я хорошо поладил с президентом России Владимиром Путиным. Они лучше предпочли бы отправиться на войну, чем увидеть это. Это называется синдромом психического расстройства из-за Трампа», - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с Путиным пресс-конференции Трамп заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире. Президент США сообщил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

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Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев.

По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» его замечания о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не была бы Россия". Своего рода двойное отрицание».

В понедельник на пресс-конференции с Путиным Трамп сказал: «Я не вижу никаких причин, почему это была бы Россия (которая вмешалась в выборы)».

Сегодня, 18 июля, президент США заявил, что ожидает много положительных результатов от встречи с Путиным в долгосрочной перспективе.