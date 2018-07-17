Шерше ля фам: британская полиция полагает, что в группе охотившихся на Скрипалей была женщина

Там отмечают, что в группе убийц была женщина-профессионал и "она сыграла важную роль".

Появляются все новые детали расследования отравления "Новичком" двух человек неподалеку от английского города Солсбери. Контртеррористический отдел британской полиции полагает, что в группе россиян, ответственных за применение нервно-паралитического вещества, была женщина.

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У следователей и МИ-5 есть съемки с наружных камер наблюдения, на которые попали люди, участвовавшие в нанесении "Новичка". В группе, целью которой был бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было около шести человек, считают в полиции, передает Би-би-си со ссылкой на Daily Mirror.

Гибель Дон Стерджесс и отравление ее партнера Чарли Роули сыграли существенную роль в расследовании попытки убийства Скрипалей, которое длится уже четыре месяца, сообщает газета.

Согласно источникам, вещество, связанное с делом Скрипалей, находилось во флаконе от духов. Это также подтверждает теорию о том, что в деле была замешана женщина, поскольку флакон в ее руках не вызвал бы подозрений. Также женщина вызвала бы меньше подозрений у Скрипалей. Предполагается, что в группе убийц была женщина-профессионал. Источник сообщил Daily Mirror: "Было бы логично предположить, что в группе фигурировала женщина, и она сыграла важную роль".

Кроме того, по данным Daily Telegraph, Россия попыталась взломать компьютеры Скотленд-Ярда из-за расследования отравления "Новичком". Полиция считает, что находящиеся в России хакеры попытались выяснить подробности расследования. По их данным, российские хакеры попытались взломать компьютерную систему безопасности полиции Лондона около двух недель назад - примерно в то же время, когда отравились Стерджесс и Роули.

Один из офицеров, как сообщается, предположил, что его мобильный телефон был взломан. "Россиянам очень хочется выяснить, как продвигается расследование", - сообщил источник издания. В полиции абсолютно уверены, что получить какую-ибо информацию компьютерным взломщикам не удалось, отмечает газета.