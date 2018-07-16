Помпео и Лавров проводят в Хельсинки отдельные от Трампа и Путина переговоры - СМИ
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводят в Хельсинки (Финляндия) отдельные от президентов Дональда Трампа и ВолодимираПутина переговоры.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники с обеих сторон.
Параллельная встреча Помпео и Лаврова -это первая их встреча после назначения Помпео на пост госсекретаря.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки для ведения переговоров.
В начале встречи Трамп поздравил Путина с проведением Чемпионата мира по футболу, назвав его одним из лучших турниров. Также он назвал хорошим делом поладить с Россией. Американский президент подчеркнул, что США и РФ - две большие ядерные державы, и это нехорошо для мира.
В свою очередь, президент РФ подчеркнул необходимость детально обсудить двусторонние отношения.