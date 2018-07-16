Помпео и Лавров проводят в Хельсинки отдельные от Трампа и Путина переговоры - СМИ

16:30, 16 июля 2018
Мир
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Встреча Помпео и Лаврова является первой их встречей / REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводят в Хельсинки (Финляндия) отдельные от президентов Дональда Трампа и ВолодимираПутина переговоры.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники с обеих сторон.

Параллельная встреча Помпео и Лаврова -это первая их встреча после назначения Помпео на пост госсекретаря.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки для ведения переговоров.

В начале встречи Трамп поздравил Путина с проведением Чемпионата мира по футболу, назвав его одним из лучших турниров. Также он назвал хорошим делом поладить с Россией. Американский президент подчеркнул, что США и РФ - две большие ядерные державы, и это нехорошо для мира.

В свою очередь, президент РФ подчеркнул необходимость детально обсудить двусторонние отношения.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Теги: #Лавров#Майк Помпео