Экс-посол США в Украине: Путин держит США за простаков, но Трамп должен развеять эти иллюзии

Американскому президенту следует повторить в Хельсинки, что американо-российские отношения улучшатся только тогда, когда Москва оставит в покое Украину.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским автократом Владимиром Путиным вряд ли можно назвать чем-то недопустимым. Однако, проблема в том, что политические инстинкты американского лидера относительно Кремля кажутся слишком мягкими.

Об этом в эфире телеканала Bloomberg сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

«Это может привести как минимум к возмутительным заявлениям, что мы уже видели и раньше», - пояснил бывший дипломат.

По его мнению, американскому президенту стоит продолжить разговор с Путиным о наиболее острых проблемах в двусторонних отношениях, в частности о российской военной агрессии против Украины и аннексии Крыма.

«Трампу стоит продолжить говорить о некоторых наиболее чувствительных эпизодах, о которых он уже упоминал на протяжении последних нескольких недель. Он говорил: «Что плохого, если я скажу Путину, что хочу иметь лучшие отношения с ним, но это случится лишь тогда, когда он вернет Крым под контроль Украины и поступит правильно в Сирии». Такой месседж отвечал бы американским интересам. И он бы эффективно убрал иллюзию о том, что как-то Путину удастся ослабить политику США в отношении России при том, что Россия будет продолжать усиленно работать против американских интересов по всему миру», - сказал Хербст.

Читайте такжеWashington Post: России нужны США больше, чем наоборот

Он также рассказал, что поддерживает связи с украинской стороной. И в Киеве встреча в Хельсинки вызывает беспокойство, поскольку война на Донбассе продолжается. Впрочем, по мнению экс-посла США, американская политика в отношении Украины и России после сегодняшней встречи вряд ли изменится.

Также Хербст не верит в то, что Трамп может договориться с Путиным о каком-то сотрудничестве в Сирии.

«Могут быть различные договоренности о координации в Сирии. Но Путин имеет США за наивных простаков. У нас была договоренность с Россией о перемирии в юго-западной Сирии. Но россияне нарушили ее вскоре после того, как было объявлено о визите советника по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Этим Кремль говорит: Вот видите, я могу унижать США, и при этом получить встречу с президентом Трампом», - пояснил бывший посол.