В США предъявили обвинения 12 россиянам по делу о вмешательстве в выборы
В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам российской разведки по делу о вмешательстве в выборы президента США.
Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, сообщает Meduza.
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По словам гепрокурора США, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации. По словам Розенстайна, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, через которых документы публиковались, на самом деле были созданы обвиняемыми.
В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.
В Минобороны РФ обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ пока не комментируют.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп у лютому заявив, що вважає, що Росія була надзвичайно успішною у підриві політичного ландшафту Сполучених Штатів шляхом втручання у вибори 2016 року.