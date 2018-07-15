В российском Кемерово повторно начали сносить ТЦ «Зимняя вишня», где в марте погиб 41 ребенок

Сейчас строители приступили к разбору внешних элементов.

В Кемерово сегодня рабочие повторно приступили к демонтажу сгоревшего в марте этого года здания торгового центра "Зимняя вишня".

Как сообщает "Сибирь.Реалии", решение об этом накануне озвучил врио губернатора Сергей Цивилев. Однако сегодня мэрия города долго совещалась, насколько законен снос, поскольку решения суда не было. Появилось ли оно позже, неизвестно.

Сейчас строители приступили к разбору внешних элементов. Ориентировочно через неделю в Кемерово должна прийти специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, а потом железобетонные конструкции. Выполнять работы будут подрядчики из Екатеринбурга. Каждый из этапов займет больше месяца. Первой снесут сауну. После этого специалисты приступят к демонтажу самого центра и котельной. Соседние офисные здания, которые к ней относились, уже подключили к другим источникам теплоснабжения.

Накануне врио губернатора Сергей Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими. По данным пресс-службы администрации области, между сторонами было заключено соглашение о ликвидации центра. Журналисты связались с адвокатами обвиняемых и пострадавших. Обе стороны уверяют, что их подзащитные категорически против сноса "Зимней вишни" хотя бы до момента ознакомления с материалами уголовного дела.

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"Необходимость сохранения зданий ТРЦ "Зимняя вишня" и последующая их охрана обусловлена, в частности, тем, что, при возникновении у потерпевших вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, проведение дополнительной экспертизы будет невозможно, поскольку отсутствует объект исследования. Сегодня соответствующее ходатайство направили следователю. Если здание исключили из числа вещественных доказательств, будем его обжаловать", – заявил изданию адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

15 мая "Зимнюю вишню" уже начинали сносить, но тогда вмешались потерпевшие и Следственный комитет: демонтировать торгово-развлекательный комплекс запретили, поскольку на здание был наложен арест. 9 июля во время рабочего визита в Кемерово руководитель ведомства Александр Бастрыкин сообщил, что все следственные действия в помещениях завершены и поэтому арест будет снят.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Ранее следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв - 41 ребенок. Позже следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара до 60 человек.

После пожара в Кемерово Кабинет министров Украины поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими ведомствами, местными органами власти провести масштабные проверки торговых центров, кинотеатров, других мест массового скопления людей.