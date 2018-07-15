Глава МИД Германии предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным

В то же время министр отметил, что в целом приветствует саммит лидеров США и РФ.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) предостерег президента США Дональда Трампа от таких договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным, которые требовали бы принести в жертву интересы западных партнеров.

Как сообщает DW, такое заявление министр сделал в интервью газете Bild am Sonntag.

"Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге повредят и США", - подчеркнул Маас.

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В то же время министр отметил, что в целом приветствует саммит Трампа и Путина. По его словам, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией.

"Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул глава МИД Германии.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина запланирована на 16 июля. Лидеры стран должны встретиться в президентском дворце в Хельсинки.

После переговоров планируется проведение совместной пресс-конференции Трампа и Путина. Сообщается также, что в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майк Помпео.