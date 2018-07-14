В Хельсинки рассказали, как будет проходить встреча Трампа и Путина

Встреча состоится 16 июля около 13.00 в Президентском дворце.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина состоится в Президентском дворце в Хельсинки. Начало мероприятия запланировано после полудня 16 июля.

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Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, который также проведет двухсторонние встречи с обоими президентами.

Согласно сообщению, около 13.00 16 июля Ниинисте встретит Путина, а затем Трампа, после чего президенты РФ и США проведут переговоры в Готическом зале Президентского дворца. После этого запланирован робочий обед.

После переговоров намечено проведение совместной прес-конференции Трампа и Путина.

Сообщается также, что в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Как сообщал УНИАН, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призвал президента страны Дональда Трампа отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным.