Стало известно, когда выпишут из больницы спасенных из пещеры в Таиланде детей
15:12, 14 июля 2018Мир
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По предварительной оценке врачей, у спасенных детей обнаружили признаки инфекции, но в целом все подростки здоровы.
Иллюстрация \ REUTERS
Спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы 19 июля.
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«Мы должны подготовить детей и их семьи к тому вниманию, которое они получат после выписки», - приводит Reuters выдержку из сообщения Минздрава страны.
Как сообщал УНИАН, 10 июля спасатели вывели из затопленной пещеры последнего подростка и тренера, под руководством которого 12 детей из футбольной команды отправились в пещеру в июне. Наводнение отрезало их от выхода.
Операция по спасению началась 8 июля. По предварительной оценке врачей, у спасенных детей обнаружили признаки инфекции, но в целом все подростки здоровы.
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