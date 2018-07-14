Стало известно, когда выпишут из больницы спасенных из пещеры в Таиланде детей

По предварительной оценке врачей, у спасенных детей обнаружили признаки инфекции, но в целом все подростки здоровы.

Спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы 19 июля.

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«Мы должны подготовить детей и их семьи к тому вниманию, которое они получат после выписки», - приводит Reuters выдержку из сообщения Минздрава страны.

Как сообщал УНИАН, 10 июля спасатели вывели из затопленной пещеры последнего подростка и тренера, под руководством которого 12 детей из футбольной команды отправились в пещеру в июне. Наводнение отрезало их от выхода.

Операция по спасению началась 8 июля. По предварительной оценке врачей, у спасенных детей обнаружили признаки инфекции, но в целом все подростки здоровы.