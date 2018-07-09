Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде засекретили

Любое подразделение, допустившее утечку данных, будет подвергнуто строгой дисциплинарной ответственности.

Штаб спасательной операции по освобождению подростков из затопленной пещеры в Таиланде сегодня утром ввел в действие режим секретности.

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Как сообщают местные СМИ, теперь спасателям запрещено без разрешения публиковать в интернете и соцсетях, а также передавать журналистам любые фото и видео с места операции, передает kommersant.ru. Соответствующий приказ подписал начальник объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон. По его распоряжению, любое подразделение, допустившее утечку данных, будет повдергнуто строгой дисциплинарной ответственности.

Как пояснил начальник штаба, введенные меры направлены, в первую очередь, на предотвращения распространения ложной информации. «Вчера в СМИ, социальных сетях и в интернете распространилась, например, новость о том, что эвакуированы шестеро детей, в то время как на самом деле вчера были выведены на поверхность только четверо. Потом всем пришлось исправлять эту информацию», - уточнил Осоттханакон.

12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода. Спустя десять дней их нашли, однако не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Операция по спасению подростков и их тренера началась 8 июля.