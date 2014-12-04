Кадыров: Дом печати сгорел, мы построим еще красивее

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Эху Москвы".

"После того как мы начали, 5- 6 человек мы уже уничтожили. Остальные все окружены. Я думаю, что через минут 20 мы уже закончим. С помощью Всевышнего", - сказал Кадыров.

По его словам, пятеро чеченских ополченцев погибли, осталось 8-9 человек.

Читайте такжеНесмотря на обещание Кадырова, бои в Грозном продолжаются (видео)"Дом печати сгорел, мы построим еще красивее, чем был у нас", - сказал Кадыров. Также он рассказал о вооружении повстанцев.

"Вооружены боевики (так официальная /Москва называет сторонникиков независимости Чечни - ред.) очень серьезно, у них в арсенале все необходимое - пулеметы гранатометы, подствольники. У нас была информация, что на 12 они должны были на день конституции России… мы были готовы, выставлены посты и благодаря сотрудникам ДПС, которые отдали жизни ради обеспечения безопасности. Они зашли в Дом печати, как только мы начали", - рассказал глава Чечни.