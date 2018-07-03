Союзники США по НАТО ответили на критику Трампа относительно военных расходов

Критические письма США накануне саммита НАТО вызвали беспокойство у союзников, которые обеспокоены трансатлантическими разногласиями.

Союзники США по НАТО не соглашаются с критикой со стороны президента США, о военных расходах стран-членов Альянса.

Накануне саммита в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп направил письма Норвегии, другим европейским союзникам и Канаде с требованием увеличить расходы на оборону, пишет Голос Америки.

После аннексии Россией украинского Крыма, страны-члены НАТО согласовали увеличение соответствующих расходов до уровня 2% ВВП в течение десяти лет.

В письме изданию The Associated Press, норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что «Норвегия придерживается цели установленной на саммите НАТО в 2014 году и будет придерживаться ее и в дальнейшем.» Также, по его словам, Норвегия тратит значительно больше на закупку военного оборудования, чем согласовано странами-членами НАТО.

Норвегия тратит около 27% оборонного бюджета на большие программы, включая закупку американских самолетов и планирует увеличить этот показатель до 33-х процентов через несколько лет.

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Предстоящий саммит будет первой значительной встречей после напряженного саммита Большой семерки, которая состоялась в Канаде в прошлом месяце.

Критические письма США накануне саммита НАТО вызвали беспокойство у союзников, которые обеспокоены трансатлантическими разногласиями.

По информации The Associated Press, в письме к премьер-министру Норвегии Эрны Солберг, президент США отмечает, что Норвегия является «единственным союзником в НАТО, который имеет границу с Россией и не имеет четкого плана по направлению двух процентов ВВП на оборону».

В похожем письме к премьер-министру Бельгии Шарля Мишеля, Трамп заявил, что «становится все труднее объяснить американскому народу, почему некоторые страны не хотят выполнять общие обязательства.»

Впрочем, бельгийский политик назвал письмо «типичным» накануне саммита. «Я не запуган этим письмом», - заявил Шарль Мишель. По его словам, Бельгия полностью выполняет свои обязательства в Альянсе.

Пресс-секретарь министра обороны Канады Рене Фиятро заявила, что Канада придерживается плана по увеличению расходов на оборону. Более того, по ее словам, Канада намерена увеличить военные ассигнования на 70%.

Напомним, что на саммите НАТО в июле США будут уделять значительное внимание обсуждению вопроса приведения расходов на оборону стран-членов Альянса до уровня двух процентов ВВП.