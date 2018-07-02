The Times: Для Путина сам факт встречи с президентом США - уже победа

Запад хотел бы, чтобы российский президент пообещал прекратить войну против Украины, но это не значит, что ему нужно гарантировать отмену санкций.

В то время, как Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к первой официальной встречи, у российского президента, очевидно, есть определенное преимущество. Для него сам факт, что лидер супердержавы готов относиться к нему, как к ровне, - это уже победа. А вот Трамп рискует подорвать целостность североатлантического союза НАТО, сделав необдуманные уступки Москве, пишет The Times в редакционной статье.

Рисков много, и американскому президенту нужно быть внимательным. Его встреча с Путиным состоится вскоре после саммита НАТО, который и без того, похоже, обнажит раздробленность союзников. Издание напоминает, как Трамп провел теплую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Если он будет таким же дружелюбным и с российским автократом, друзья и враги США окончательно запутаются.

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Но НАТО остро необходимо определить, где Россия представляет прямую или опосредованную угрозу. И учитывая это, нужно определить, где и при каких условиях возможно сотрудничество с Москвой.

«Конечно, Запад приветствовал бы одностороннее предложение Путина прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины. Но Трампу не стоит обольщаться на крупную сделку с Кремлем, которая бы предусматривала полную отмену санкций против него. Россия незаконно аннексировала территорию другой страны и нельзя ее за это вознаграждать», - отмечается в статье.

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Издание также напоминает, что встреча президентов США и России пройдет в Хельсинки. Именно здесь в 1975 году президент Джеральд Форд вел переговоры с Леонидом Брежневым о контроле вооружений. Трамп тоже может предложить эту тему Путину. Но и здесь американскому президенту нужно быть бдительным, потому что российский автократ недавно хвастался разработками новых образцов ядерного оружия. Не похоже, чтобы сокращение арсеналов его интересовало.