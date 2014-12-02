СМИ: "Газпром-медиа" пытается тайком купить польскую медийную компанию

Об этом сегодня пишет польская газета Puls Biznesu.

«Тише едешь - дальше будешь» - это правило русского бизнеса, которое действовало десятилетиями, а при нынешней экономической «холодной войне» с Западом стало каноном. Поэтому не удивительно, что тайком уже несколько месяцев "Газпром-медиа", компания, которая принадлежит «Газпромбанку» (против которого США ввели санкции) и близким друзьям Владимира Путина, ведут переговоры о важной сделке в Польше", - пишет газета.

Читайте такжеГлавный редактор "Эхо Москвы" намерен выкупить радиостанцию у "Газпром-Медиа"По ее данным, переговоры о покупке компании, через которую проходили рекламные бюджеты на около 25 млн евро, уже завершаются.

Одновременно стороны отказываются комментировать дело.

Газета отмечает, что Россия за такую сделку хочет получить инвестиционную базу для возможной дальнейшей экспансии и пишет, что в Польше сейчас можно купить много привлекательных медийных активов, среди которых один из самых популярных телеканалов TVN.

Справка. Газпром-Медиа - один из крупнейших медиахолдингов Европы. В него входят телеканалы НТВ, ТНТ, НТВ-ПЛЮС, Пятница, 2х2, ТВ-3, Comedy TV; радиостанции Эхо Москвы, СИТИ-FM, Relax-FM, Детское радио, Comedy Radio, Авторадио, Romantika, Юмор FM, 101.ru, Energy, журнал Караван историй, киностудия "Централ Партнершип".