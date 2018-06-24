Мы на фронте: Лукашенко заговорил об угрозе вхождения Беларуси в состав другого государства (видео)

Белорусский лидер также предупредил, что в Беларуси могут «развязать войну, как в Украине».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономический провал его страны в ближайшие годы будет чреват для нее тяжелыми последствиями, вплоть до вхождения в состав другого государства.

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Как сообщается в сюжете телеканала ОНТ, такое заявление белорусский лидер сделал в ходе визита в Шкловский район.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай Бог, развяжут в Беларуси войну, как в Украине", - заявил Лукашенко на совещании.

Президент Беларуси, в то же время, не уточнил, кто может развязать в Беларуси войну, и в состав какого государства она может войти.

Ранее Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России из-за попыток приватизировать Победу в войне против нацистской Германии.