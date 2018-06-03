"Кому-то неймется": Лукашенко обвинил РФ в попытках "приватизировать" победу во Второй мировой

Лукашенко отметил, что в РФ начали уже цепляться и к проводимым в Беларуси праздникам и традициям.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России из-за попыток приватизировать Победу в войне против нацистской Германии.

Об этом он заявил журналистам на территории Брестской крепости, комментируя появляющиеся в СМИ союзников по ЕврАзЭс материалы о том, что Беларусь якобы занимается «историческим сепаратизмом», передает БЕЛТА.

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"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - сказал Лукашенко.

По его оценке, «делить Победу» - это лить воду на мельницу соперников и противников. «Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что начали уже цепляться и к проводимым в Беларуси праздникам и традициям. "Я просто хочу сказать об этом, а в России и других странах пусть люди судят: акция "Беларусь помнит" - я даже не могу сказать, что я, первый Президент, инициировал эту акцию. У нас в Советском Союзе были эти шествия. Правда, мы назвали это ярко и четко - "Беларусь помнит".