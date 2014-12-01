В Иордании разбился американский истребитель – СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Ранее Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, распространило заявление, в котором указывалось, что в одной из ближневосточных стран в воскресенье упал истребитель, его пилот погиб.В СЕНТКОМ не уточнили, в какой именно стране произошел инцидент, отметив лишь, что это случилось не в Ираке и не в Сирии.

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Представитель Пентагона полковник Стив Уоррен сообщил, что вскоре после вылета у самолета возникли технические проблемы и пилот принял решение вернуться на базу. По его словам, истребитель совершал боевой вылет.

Причина происшествия пока не установлена. На месте инцидента работают чрезвычайные службы.