В Беларуси разбился истребитель Миг-29

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики, передает ТСН.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 ноября около 13:30 во время планового полета.

"11 ноября 2014 около 13.30 при проведении плановых полетов в результате нештатной ситуации произошла авария самолета Миг-29 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО. Летчик катапультировался", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-службе добавили, что в результате "нештатной ситуации" жертв и разрушений нет, а пилота уже обнаружили члены поисково-спасательной команды. В настоящее время обстоятельства происшествия изучает комиссия военного ведомства.