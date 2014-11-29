Столтенберг: НАТО не нужна холодная война с Россией

"Мы не хотим никакого противостояния с Россией, нам холодная война не нужна. Мы заинтересованы в сотрудничестве, в конструктивных отношениях с Россией. Но проблема в том, что этого должна хотеть и Россия", - заявил Столтенберг в интервью "Эхо Москвы".

Читайте такжеКремлю не понравились планы Украины вступить в НАТОГенсек также подчеркнул, что Россия не придерживается норм международного права, используя силу для нарушения границы, территориальной целостности и принципа суверенитета суверенной страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение Украины о вступлении в НАТО.