Россия не может влиять на решение Украины о вступлении в НАТО - Генсек

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью радио "Эхо Москвы" 28 ноября.

На попрос журналиста готовы ли в НАТО предоставить гарантии невступления Украины в альянс, он ответил: "Ваш вопрос доказывает, насколько вам чуждо, вы плохо понимаете концепцию суверенной страны. ...Любое суверенное государство самостоятельно может решить, хочет ли оно быть членом того или иного альянса или организации, нацеленной на обеспечение безопасности. И в принципе сам такой вопрос, он как бы является покушением на суверенный выбор Украины".

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Столтенберг отметил, что в альянсе уважали принятое Украиной несколько лет назад решение не вступать ни в один блок, ни в один военный альянс.

"Сейчас в Украине ведутся дебаты, есть предложение изменить это решение. Если такое решение будет принято, если они захотят вступить в НАТО, я буду уважать их решение, но такое решение должно приниматься в Украине. Ни одна третья страна, не входящая в НАТО, не может рассчитывать на право вето или каким-либо образом влиять на решение суверенной страны, такой, как Украина. В этом, собственно, принцип суверенного права принятия решений", - подчеркнул Столтенберг.