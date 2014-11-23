Французских ультраправых спонсирует российский банк

Об этом заявил казначей партии Валлеран Сен-Жюст, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Сен-Жюст подтвердил агентству информацию издания Mediapart о соглашении с банком, которое было заключено еще в сентябре. По его словам, «Национальный фронт» уже получил первую часть кредита в размере 2 миллионов евро. При этом казначей отметил, что партия уже давно ищет источник финансирования избирательных компаний, и регулярно получает категорические отказы со стороны банков Франции и других стран Европы.

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"Наша партия подала заявку на получение кредита во все французские банки, но ни один не дал согласие. После этого мы обратились в учреждения за рубежом — США, Испания и, да, в России", — рассказала лидер партии.

Первый Чешско-Российский банк был основан в 1996 году, его штаб-квартира находится в Москве. Согласно информации на сайте банка, 100 процентами его акций владеет российский бизнесмен Роман Попов.