Амос покидает пост заместителя генерального секретаря ООН
21:36, 26 ноября 2014Мир
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос покидает свой пост.
Валери Амос покидает свой пост / www.un.org
Об этом сообщает пресс-служба ООН. "Валери Амос сообщила мне о своем намерении покинуть пост заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам. Я бы хотел выразить ей большую благодарность за ее превосходную работу в ООН", - сообщил представитель генсека ООН Фархан Хак, ссылаясь на заявление Пан Ги Муна, передает "Апостроф".
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По его словам, еще не решено, кто сменит Валери Амос на этом посту.
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