Амос покидает пост заместителя генерального секретаря ООН

Об этом сообщает пресс-служба ООН. "Валери Амос сообщила мне о своем намерении покинуть пост заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам. Я бы хотел выразить ей большую благодарность за ее превосходную работу в ООН", - сообщил представитель генсека ООН Фархан Хак, ссылаясь на заявление Пан Ги Муна, передает "Апостроф".

Читайте такжеГенсек ООН: Сегодня весь мир на стороне Украины

По его словам, еще не решено, кто сменит Валери Амос на этом посту.