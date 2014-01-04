ООН ожидает в 2014 году обострения гуманитарного кризиса

Об этом в Нью-Йорке заявила координатор чрезвычайной помощи ООН Валери Амос, сообщает ZN.UA со ссылкой на центр новостей ООН.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, 2013 годом стал испытанием на прочность для всей системы оказания гуманитарной помощи и, похоже, что 2014 вряд ли принесет облегчение.

По теме: ООН приняла резолюцию против слежки в сети, уравняв права человека офлайн и онлайн

Только в Сирии около 9,3 миллиона человек нуждаются в продовольствии, медицинской помощи и крыше над головой. На Филиппинах борются за выживание 14 миллионов пострадавших от недавнего тайфуна. А в Центральноафриканской Республике сотрудники гуманитарных программ ООН пытаются оказать помощь 800 тысячам вынужденных переселенцев, полмиллиона которых находится на грани голода, отметила Амос.

Она напомнила, что в 2013 году ООН вместе с партнерами предпринимали масштабные усилия для облегчения участи жителей Сирии, охваченной войной, и филиппинцев, пострадавших от небывалого тайфуна. В новом году продолжится работа по оказанию помощи пострадавшим от межэтнического насилия в Южном Судане и Центральноафриканской республике.

Заместитель генерального секретаря ООН призвала поддержать в новом году миллионы людей, лишившихся крова, спасаясь от кровопролития или стихийных бедствий.

Она напомнила, что в декабре ООН запросила почти 13 миллиардов долларов на оказание жизненно необходимой помощи пострадавшим. Половина этой суммы понадобится для гуманитарной поддержки сирийцев. Это самый крупный запрос для одной страны. Амос подчеркнула, что возможности гуманитарного сообщества по оказанию помощи – на пределе.

"Ясно, что помощь ООН и ее партнеров будет востребована больше, чем когда-либо", - заметила координатор чрезвычайной помощи ООН.