Foreign Policy: Провал слишком опасен

В статье «Провал слишком опасен», опубликованной на сайте издания Foreign Policy, Барри Блечмен пишет о том, что все, разумеется, предпочли бы сделку, и решение продлить до июля срок для переговоров с Ираном по ядерной программе, по сути, шаг в правильном направлении. И успех этих переговоров имеет решающее значение далеко за пределами Ирана.

Ядерная программа Ирана остается замороженной на время переговоров, так что Тегеран не сможет использовать это время, чтобы приблизиться к разработке бомбы. Если бы переговоры закончились полным провалом, и обе стороны сдались и ушли из-за стола переговоров, Иран, несомненно, возобновил бы свою программу, в результате чего Соединенным Штатам и их союзникам пришлось бы выбирать между военными действиями и жизнью с ядерным оружием Ирана. Любой из этих вариантов имел бы разрушительные последствия, и возможно, стал бы смертельным ударом для предотвращения распространения ядерного оружия во всем мире.

Усилия по нераспространению были центральным элементом во внешней политике США с 1945 года. Более 180 стран постепенно отказались от права приобретать ядерное оружие путем ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года и стали «неядерными государствами». Только девять стран обладают ядерным оружием. (Если бы Иран был намерен приобрести ядерный потенциал, он был бы десятой страной). Это небольшое число отличается от предсказания Джона Ф. Кеннеди о том, что целых 20 государств будут ядерными державами к 1964 году.

Это хорошая новость. Но Соединенные Штаты и мир не могут почивать на лаврах. Две главные проблемы серьезно угрожают свести на нет прошлые успехи.

Во-первых, главная угроза для нераспространения исходит от России. Чтобы компенсировать свою слабость в обычных военных средствах, Россия сделала более заметным акцент на ядерном оружии в своем военном бюджете, военной доктрине и учениях, а также в заявлениях военачальников. Владимир Путин недавно отметил, что Россия «укрепляла ядерные силы сдерживания». В сочетании с большей агрессивностью по отношению к бывшим частям Советского Союза и ее вторжениями в Грузии и Украине, эти ядерные угрозы заставили некоторых представителей министерства обороны в странах-членах НАТО беспокоиться о надежности гарантий безопасности США. В ответ на это некоторые представители НАТО и частные эксперты призывают альянс вновь подчеркнуть роль ядерного оружия в своих военных планах и даже сделать ядерное присутствие США в Европе более заметным. Такой новый акцент на возможности ядерной войны может привести к дальнейшему распространению в Европе. И даже технологически развитое государство, не обладающее ядерным оружием, находящееся далеко от европейского конфликта, такое, как Бразилия, возможно, придет к выводу, что нужно следовать прецеденту возобновления ядерного статуса для своих собственных целей безопасности.

Второй, и наиболее важной для поддержания роли нераспространения, проблемой являются продолжающиеся переговоры с Ираном. В течение многих лет, Тегеран отрицал, что стремится разработать ядерное оружие, но эти заявления опровергает масштаб его усилий по обогащению урана, строительство реактора на тяжелой воде, который может производить оружейный плутоний, и скрытых экспериментов на военной базе, которые проводились, вероятно, для изучения возможностей создания ядерного устройства. В течение многих лет, международное сообщество стремилось заставить Иран свернуть эти программы посредством саботажа, угрозы военных действий, и далеко идущих экономических санкций.

После нескольких лет неудачных попыток и пустых разговоров, серьезные переговоры по установлению ограничений в ядерной инфраструктуре Ирана в обмен на снятие санкций начались год назад. Они будут продолжаться и в следующем году, а пока Тегеран и Запад будут работать над окончательным, всеобъемлющем соглашением, которое предоставит Ирану мирный ядерный потенциал, которого он хочет, а Иран при этом будет гарантировать, что не станет разрабатывать ядерное оружие. Переговоры не могут продолжаться вечно, но выделить время, необходимое для заключения соглашения, было правильным решением. В качестве условия начала переговоров, были закрыты важные перспективы роста потенциала Ирана для производства бомбы - в том числе обогащение урана больше, чем на 5 процентов, используемых в энергетических реакторах. Запасы таких материалов в Иране были ликвидированы. В свою очередь, Иран получил ослабление определенного числа санкций и доступ к некоторым нефтяным доходам, которые ранее были заморожены.

Каждая сторона переговоров была ограничена сторонниками жесткой линии в столицах, которые заявляли, что единственным приемлемым соглашением будет то, которое будет означать полную капитуляцию другой стороны. Это фантастика. Сегодняшнее заявление о том, что участники переговоров остановились на отсрочке, чтобы получить дополнительное время для всеобъемлющего договора, даст внутренним оппонентам больше времени, чтобы попытаться сорвать переговоры.

Если переговоры увенчаются успехом в срок, соглашение станет огромной базой для договора о нераспространении. Это предотвратит гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке и продемонстрирует, что мировое сообщество едино в предотвращении появления каких-либо дополнительных ядерных государств. Сотрудничество России в успешных переговорах с Ираном могло бы помочь сгладить напряженность и возобновить российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

Если переговоры в конечном счете потерпят неудачу, Договор о нераспространении ядерного оружия будет под невероятной угрозой. Даже если Соединенные Штаты осуществят свою угрозу, нанести военный удар, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, в конце концов Иран восстановится, впервые объединенный программой создания ядерного оружия. Региональные враги, как Саудовская Аравия, скорее всего, последуют этому примеру. Мир стоит на грани широкого распространения ядерного оружия. Продолжающиеся переговоры являются разумным ходом. Нельзя позволить ядерному соглашению с Ираном провалиться.