Мы уже привыкли, что LifeNews это помойка - российский политик об истории с Рязановым

Так он прокомментировал скандал вокруг обращения журналистки LifeNews к врачу-нейрохирургу и поэту Алексею Кащееву с просьбой сообщить ей, "когда умрет" Эльдар Рязанов.

"Сами они (LifeNews - ред.) внутри редакции наверняка тоже давно выработали свои нормы, по которым считается совершенно нормальным так действовать. Подобные нормы вырабатывают в себе разные сообщества, для кого-то нормально начинать смешивать с дерьмом человека за то, что он с кем-то сфотографировался или пообщался, что тоже дико, на мой взгляд. Но когда ты внутри, то привыкаешь", - пишет Кац.

Именно поэтому свежий взгляд человека из другой среды "это всегда интересно", считает он.

"Всегда можно встретить там то, что мы, обычные обитатели этой общественно-политической среды, уже не пишем потому, что воспринимаем это как что-то обычное и нормальное", - написал политик.

Читайте такжеРежиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии "Серийный убийца не должен работать анестезиологом, запойный пьяница не должен водить Боинг – а человек без элементарных моральных ценностей не должен работать журналистом", - заявил по этому поводу сам Кащеев.

Вчера в сети появился скриншот диалога некой Юлии Ивановой с врачом Алексеем Кащеевым, где женщина просила сообщить ей первой "когда" умрет госпитализированный накануне кинорежиссер Эльдар Рязанов.

Позже то, что такая женщина действительно работает в соответствующем СМИ, подтвердил его главный редактор Анатолий Сулейманов.