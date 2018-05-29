Девушка Бонда в Instagram показала, как ест черешню в родном Бердянске

19:12, 29 мая 2018
Мир
876
Куриленко вспомнила детство / Фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, на которых она ест черешню прямо с дерева. "Воспоминания из моего родного города", - подписала фото Куриленко, родившаяся в Бердянске Запорожской области.

Memories from my hometown. 🍒

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

Читайте такжеВ кадре не их тело, а мое: украинка рассказала о работе дублером в киноиндустрии США (видео)

Всемирную известность ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter