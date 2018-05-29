Девушка Бонда в Instagram показала, как ест черешню в родном Бердянске

Ольга Куриленко постоянно напоминает о том, что она родом из Украины.

Голливудская актриса Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, на которых она ест черешню прямо с дерева. "Воспоминания из моего родного города", - подписала фото Куриленко, родившаяся в Бердянске Запорожской области.

Memories from my hometown. 🍒 A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on May 25, 2018 at 9:28am PDT

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Всемирную известность ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

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