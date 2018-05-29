Девушка Бонда в Instagram показала, как ест черешню в родном Бердянске
19:12, 29 мая 2018Мир
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Ольга Куриленко постоянно напоминает о том, что она родом из Украины.
Куриленко вспомнила детство / Фото instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, на которых она ест черешню прямо с дерева. "Воспоминания из моего родного города", - подписала фото Куриленко, родившаяся в Бердянске Запорожской области.
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Всемирную известность ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".
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