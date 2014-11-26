Австралийские правозащитники назвали самую опасную для женщин страну

Об этом сообщает австралийский портал news.com.au со ссылкой на доклад международной организации Caritas Australia, передает Lenta.ru.

В докладе под названием "Бесстрашные голоса", сообщается, что многих женщин и девочек в ДРК насилуют и заставляют заниматься проституцией. При этом совершившие подобные преступления в республике зачастую остаются безнаказанными.

Как сообщает портал, "быть женщиной в Демократической Республике Конго даже опаснее, чем солдатом". Каждый час в стране изнасилованию подвергаются 48 девушек. Во многих случаях семья пострадавшей платит насильнику за то, чтобы он женился на ней.

Население ДРК — более 67 млн человек, 87% из них живут менее чем на $1,45 в день.