Россия отменит квоты для мигрантов с начала 2015 года

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил руководитель департамента по организации работы с иностранными гражданами Федеральной миграционной службы России Сергей Темрякович.

"Патент как разрешение на работу у физических лиц действует с 1 июля 2010 года. С 1 января 2015 года на основании патента иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ, смогут работать как у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц", - сказал Темрякович.

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По его словам, такие граждане в течение 30 дней после въезда должны обратиться в ФМС за получением патента.

Темрякович сообщил, что патент выдается на основании документа, удостоверяющего личность, миграционной карты, в которой в качестве цели въезда в РФ указано "работа", медицинского полиса, справки об отсутствии инфекционных заболеваний, сертификата о владении русским языком и знании истории и законодательства России. Кроме того, мигрант обязан сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.

Как сказал Темрякович, такой патент будет выдаваться на срок от 1 до 12 месяцев с возможностью продления еще на 12 месяцев, и таким образом мигрант на основании патента сможет законно без выезда находиться на территории России два года.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС РФ Дмитрий Демиденко сообщил, что стоимость патента будет отличаться в зависимости от региона России. В частности, самый дешевый патент будет стоить 1 тыс. 586 рублей в месяц, в Москве - около 4 тыс. рублей.

"Мы предоставили право юридическим лицам привлекать иностранную рабочую силу, полностью отказавшись от механизма квотирования, который был для безвизовиков", - сказал Демиденко.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в России могут ввести новые квоты на работу для мигрантов.