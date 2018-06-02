США ищут способ оплатить проживание Ким Чен Ына в отеле на время саммита с Трампом

Источники сообщают, что США открыты к оплате счетов на саммите, но они отметили, что Пхеньян также может рассматривать платеж как оскорбление.

Американские чиновники, которые работают над планированием саммита президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре столкнулись с проблемой – кто заплатит за отель Кима.

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Об этом пишет издание The Hill, передает Голос Америки. До этого издание The Washington Post сообщило, что государство, у которого туго с деньгами, требует, чтобы иностранное государство покрыло стоимость его проживание.

Президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше $6 000 за ночь. Северокорейской делегации также может понадобиться путешествие самолетом, что предоставляется другой страной, сообщает газета.

Два источника сообщили изданию, что США открыты к оплате счетов на саммите, но они отметили, что Пхеньян также может рассматривать платеж как оскорбление.

Американские должностные лица рассматривают возможность того, чтобы попросить Сингапур, страну, которая будет принимать саммит, покрыть расходы, сообщает The Washington Post.

Трамп объявил в пятницу, что встреча запланирована на 12 июня, покончив с неопределенностью после того, как на прошлой неделе встреча была отменена.

Трамп объявил саммит после встречи, продлившейся более часа в Овальном кабинете с «правой рукой» северокорейского лидера Ким Йонг Чолом, доставившим личное письмо от Ким Чен Ына.

«Мы будем 12 июня – мы будем в Сингапуре. Это будет началом, – сказал Трамп журналистам, добавив: – Я думаю, что окончательно мы достигнем очень хорошего результата».