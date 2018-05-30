Белый дом дал оценку первым переговорам по саммиту США и КНДР
23:24, 30 мая 2018Мир
428
В Белом доме надеются, что саммит 12 июня с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына все же состоится
Иллюстрация REUTERS
Белый дом позитивно оценивает итоги первых встреч американской делегации с представителями Северной Кореи.
Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, передает Reuters. По ее словам, переговоры будут продолжены.
Читайте такжеСША решили не расширять санкции против КНДР - The Wall Street Journal
«Пока итоги этих встреч были позитивными, мы продолжим общение с ними (представителями КНДР)», — сказала Сандерс.
Как подчеркнула Сандерс, в Белом доме надеются, что саммит 12 июня с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына все же состоится.
Ранее сообщалось, что в США отправился высокопоставленный представитель Пхеньяна. Как ожидается, госсекретарь США Майк Помпео проведет с ним переговоры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter