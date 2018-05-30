Белый дом дал оценку первым переговорам по саммиту США и КНДР

23:24, 30 мая 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, передает Reuters. По ее словам, переговоры будут продолжены.

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«Пока итоги этих встреч были позитивными, мы продолжим общение с ними (представителями КНДР)», — сказала Сандерс.

Как подчеркнула Сандерс, в Белом доме надеются, что саммит 12 июня с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына все же состоится.

Ранее сообщалось, что в США отправился высокопоставленный представитель Пхеньяна. Как ожидается, госсекретарь США Майк Помпео проведет с ним переговоры.

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Теги: #КНДР#Трамп и Ким Чен Ын