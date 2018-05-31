Британская пресса возмутилась поездкой сборной Англии на ЧМ в "бандитскую страну"

Британские обозреватели выражают недоумение почему "Англия едет в Россию, будто организованный Путиным ЧМ - это возможность попинать мяч с друзьями на лужайке", отмечая, что право на ЧМ страна получила с помощью взяток.

В преддверии начала чемпионата мира по футболу в России, британская пресса ставит под сомнение уместность участия в нем сборной Англии.

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Так обозреватель Daily Mail задается вопросом, почему ранее никто не поставил под сомнение необходимость участия в нем Англии. По его мнению, это удивительно и позорно. "Россия Владимира Путина - бандитская страна, в которой противники его режима - как внутри страны, так и за ее пределами - регулярно гибнут от рук убийц", - пишет Daily Mail, передает Би-би-си.

"Мы, как нация, сходим с ума по футболу, но при этом лишь немногие комментаторы и политики готовы хоть в самой малой мере выразить протест нашему участию в пропагандистской феерии Путина", - пишет автор.

"Будут ли потомки в будущем удивляться тому, как мы трусливо и глупо связались с цирком Путина? Точно так же, как сейчас мы смотрим документальную хронику с участием британских спортсменов, которые зиговали Гитлеру на Олимпиаде 1936 года. Думаю, да", добавляет он.

"Какие еще доказательства нужны нашим футбольным руководителям, чтобы убедиться, что страна, принимающая ЧМ через несколько недель, является кровавым режимом, ответственным за уничтожение своих врагов в промышленных масштабах, иногда даже на британской земле? Неужели они не понимают, что для Путина этот турнир - вопрос престижа, и насколько сильно это ударило бы по нему, если бы мы решили в нем не участвовать?" - спрашивает обозреватель.

"Я не хочу проводить параллелей между Гитлером и Путиным, потому что, несмотря на все грешки Кремля, он не выказывает сильного желания стать доминирующей силой в Европе. А даже если бы и было так, у него сейчас нет для этого военной мощи. Но перед Олимпиадой 1936 года в Берлине злодеяния Гитлера ограничивались Германией. Его агенты не пытались убивать людей на британской земле, и германская армия не была ответственной за гибель 298 мирных жителей, погибших одновременно, в другой стране. Нет, в каком-то смысле у Путина свой уровень. Так почему сборная Англии едет в Россию, будто организованный Путиным ЧМ - это безобидная возможность попинать мяч с друзьями на лужайке за городом? Стоит отметить, что это чемпионат мира, который, безусловно, был присужден России после того, как сотрудников ФИФА осыпали взятками", - уверен автор.

В связи с главным футбольным чемпионатом корреспондент издания Джеймс Эллингуорт отправился в Россию, чтобы пообщаться с российскими футбольными хулиганами.

Группировки, которые внушали ужас еще два года назад, рассказывают, что за ними следят, а со стороны правоохранительных органов звучат угрозы. Лидерам каждой группировки футбольных ультрас грозят долгие тюремные заключения по старым или сфабрикованным делам, если на ЧМ возникнут неприятности, даже если сами они в этом участвовать не будут. Об этом корреспонденту рассказал московский футбольный хулиган - высокий мускулистый мужчина со шрамами на кулаках.

"Всех лидеров вызывают для разговоров, - рассказывает он и затем говорит голосом офицера безопасности. - От лица нашей службы безопасности я объясню, что если возникнут проблемы, то вот те ребята уже находятся в тюрьме, а ты к ним присоединишься. Нужно, чтобы все было тихо".

На условиях анонимности он рассказал, как ездил в Марсель в 2016 году на Евро-2016 специально, чтобы подраться с английскими фанатами.

Насилие на улицах и стадионе Марселя было встречено шутками и даже похвалой со стороны некоторых российских депутатов и чиновников. Президент Владимир Путин сказал, что драки - это печально, но спросил также, как могли 200 российских фанатов избить несколько тысяч англичан под хихиканье аудитории.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Футбольная ассоциация (ФА) Англии поддержала бойкот ЧМ-2018 в России. В связи с бойкотом чемпионата мира ФА сократит количество своих представителей на турнире. Туда отправятся только основные чиновники ФА, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк. Также к бойкоту спортивного мероприятия присоединился ряд европейских стран, а правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня.