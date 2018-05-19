Бывшие возлюбленные принца Гарри пришли на его свадьбу (фото)

15:43, 19 мая 2018
Мир
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Крессида Бонас (в центре) / REUTERS

Сегодня, 19 мая, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. На ней присутствовали члены королевской семьи и знаменитости. Также на свадьбу пригласили 1200 рядовых граждан разного возраста и происхождения со всех уголков Великобритании.

Челси Дэви / REUTERS

Среди гостей свадьбы были две бывших возлюбленных принца Гарри. С актрисой Крессидой Бонас он встречался с 2012 по 2014 год, а с подругой по школе Челси Дэви - с 2004 по 2010 годы.

Как сообщал УНИАН, ранее 32-летняя Челси Дэви, дизайнер ювелирных украшений, заявила, что семь лет с Гарри были для нее "пыткой". "Я постоянно чувствовала давление со стороны, дискомфорт, ощущала на себе оценочные взгляды, вместо того, чтобы наслаждаться отношениями", - рассказала она.

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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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