Мэй поздравила принца Гарри и Маркл со свадьбой

13:10, 19 мая 2018
Мир
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Тереза Мэй / фото REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы.

Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте на своей странице в Twitter.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий».

Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 по Киеву).

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Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.

Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского.

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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Теги: #Тереза Мэй#принц Гарри и Меган Маркл#королевская свадьба