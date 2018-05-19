Мэй поздравила принца Гарри и Маркл со свадьбой

Глава британского правительства обратилась к принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы.

Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте на своей странице в Twitter.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий».

My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day. #RoyalWedding — Theresa May (@theresa_may) May 19, 2018

Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 по Киеву).

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Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.

Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского.