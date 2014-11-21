Грибаускайте назвала трусостью отказ России признать, что она ведет войну в Украине

По ее словам, такую войну выбирают те, кто боится на поле боя поднять свое знамя, и кому стыдно снять маску, передает delfi.lt.

«На войне в Украине, как и в любой другой войне, гибнут люди, рушатся жизни. Она другая только потому, что скрывается, до сих пор отрицается, ее пытаются маскировать пропагандой. Такую войну выбирают те, кто боится на поле боя поднять свое знамя. Те, кому стыдно снять маски. У кого для обоснования своих намерений нет никаких аргументов. Мы знаем, как на это ответить: солидарностью, скоростью и прозрачностью», - сказала президент Литвы на конференции Союза стрелков, посвященной обороне на гибридной войне.

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Ранее Грибаускайте назвала Россию террористическим государством. Это определение она дала и в пятницу. МИД России уже отреагировал на похожее заявление Грибаускайте, и через Александра Лукашевича передал, что она превзошла "экстремистские заявления" "национал-радикалов в Киеве".

Грибаускайте подчеркнула, что на саммите глав НАТО в Уэльсе решено формировать новые силы быстрого реагирования. Она напомнила, что Литва самостоятельно сформировала собственные силы быстрого реагирования.