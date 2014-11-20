Президент Литвы Грибаускайте назвала РФ террористическим государством

Такое заявление сделала президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает ZN.UA со ссылкой на радио LRT.

"Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше", - сказала президент Литвы, добавив, что Украина нуждается во всесторонней поддержке.

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"И политическая, и деловая, и гуманитарная, и военная поддержка необходимы, чтобы эта страна, ее жители, которые выбрали демократический путь, которые предпочли сами управляться в своем государстве, которые решили, в каком направлении их государство должно двигаться - то есть в европейском направлении, чтобы они могли делать это не под давлением, без военных интервенций, без агрессии", - сказала Даля Грибаускайте.

Президент Литвы также подчеркнула, что Украине приходится бороться не только с военным нападением, но и с экономической, информационной агрессией, коррупционными подкупом против Украины.